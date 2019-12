Ascolti Tv 24 dicembre tutti i dati: La Messa del Papa 2,6 milioni (14,8%), Una poltrona per due 2,4 (14,4%). Poi Il Circo e il Concerto del Vaticano

Su Rai1 ascolti Santa Messa di Natale 2,586 milioni e 14,8%. Su Italia1 Una poltrona per due 2,4 mln e 14,43%. Su Rai3 Festival del Circo di Montecarlo 1,967mln e 11,8%. Su Canale 5 Il Concerto di Natale dal Vaticano 1,773 milioni e 12,2%. Su Rai2 Alla ricerca di Dory 1,383mln e 7,8%. Su Rete4 7spose per 7fratelli 495mila e 2,9%. Su La7 Rango 355mila e 2%.

Ascolti tv, dinamiche: La Messa del Papa Francesco in testa fino alle 22.40, poi passa al comando Una poltrona per due, davanti al Circo

Il contesto: la Messa del Papa, il concerto Vaticano con la Panicucci, il circo di Rai3, 2 film cult natalizi e due pellicole d’animazione

Un martedì di Vigilia di Natale particolare quello 24 dicembre. Su Rai1 c’era la Santa Messa di Natale celebrata dal Papa e si confrontava con Il concerto di Natale in Vaticano in onda su Canale5. La griglia prevedeva poi quattro film per la famiglia, in onda su Rai2, Italia1, Rete4 e La7, e il tradizionale appuntamento con il Festival del Circo su Rai3. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Santa Messa, Una poltrona per due, Festival del Circo, Concerto di Natale nell’ordine

Su Rai1 La Santa Messa Celebrata da Papa Francesco ha conquistato 2,586 milioni di spettatori e il 14,8% di share. In seconda serata A Sua immagine Speciale 1,547 milioni di telespettatori e 10,54%. Viaggio nella chiesa di Francesco 1,119 milioni e 8,95%.

Su Italia 1 il classico Una Poltrona per Due ha intrattenuto 2, 4 milioni di spettatori con il 14.4%. Su Italia1 Gremlins è stato visto da 691mila spettatori (8,58%).

Su Rai3 Festival del Circo di Montecarlo ha raccolto allietato 1,967 milioni di spettatori con l’11,7%. Le Avventure di Pinocchio 644mila spettatori con l’8,22%.

Su Canale 5 Concerto di Natale in Vaticano, con Federica Panicucci alla conduzione, ha ottenuto 1,773 milioni di spettatori e il 12% di share. Quindi per Tutti Insieme Inevitabilmente ha totalizzato 655mila spettatori con uno share del 9,88%.

Su Rai2 Alla Ricerca di Dory ha interessato 1.383.000 spettatori pari al 7.8% di share. In seconda serata. Il film Appena in tempo per Natale ha registrato 693mila spettatori ed il 5,68%.

Su Rete4 7 Spose per 7 Fratelli ha totalizzato 495mila spettatori con il 2,9% di share. In seconda serata la Santa Messa è stata vista da 160mila spettatori con 1,6% di share.

Su La7 Rango ha conseguito 355mila spettatori con uno share del 2%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna stacca Conti

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 2,953milioni di spettatori e il 18,3%, L’Eredità ha riscosso 4,3 milioni di spettatori ed il 24,5%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha convinto 1,855 milioni di spettatori (11,8%) e poi Conto alla Rovescia ha avuto 2,351 milioni di spettatori ed il 13,6%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti un milione

Per il Tg1 4,2 milioni di spettatori ed il 23,71%. Su Canale 5 per il Tg5 3,1 milioni e 17,5% di share. Su La7 TGLa7, 762mila spettatori e 4,3%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti 4 punti

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha conquistato 3,9 milioni di spettatori con il 21,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 3,222 milioni di spettatori con uno share del 17,6%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 974mila spettatori con il 5,3%. Su Rai3 Non ho l’età a 1,042 milioni di spettatori e il 5,8%, Un Posto al Sole 1,1 milioni di spettatori e 6%. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 698mila e 3,9% nella prima parte e 723mila spettatori e il 3,9% nella seconda parte.

(in apertura La Santa Messa, ieri su Rai1)