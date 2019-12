Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 25 dicembre 2019

Su Rai 1 “La Bella e la Bestia”, su Rai 2 “Una festa esagerata”, su Rai 3 “Che storia è la musica”, su Rete 4 Via col vento”, su Canale 5 “Il peggior Natale della mia vita”, su Italia 1 “Up & Down”, su La7 “Pomi d’ottone e manici di scopa”, su Tv8 “Un Natale per due”, su Nove “Occhio alla penna”, su Sky Cinema “10 giorni senza mamma”, su Fox “Stumptown”, su Premium Cinema “Justice League”, su Iris “Midnight in Paris”, su Rai Movie “Quando parla il cuore”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 18 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – La bella e la bestia, Bella Dubois è una ragazza piena di vitalità e di sogni che, a causa di un debito ingente contratto dal padre, è costretta a presentarsi al maniero del principe Leon Dal Ville per offrirsi come cameriera. L’uomo, un tempo bellissimo e affascinante, è rimasto sfigurato in un incendio e, da allora, si è tramutato in un essere rancoroso e pieno di odio, noto a tutti come “la Bestia”. Ma l’amore, quando è vero, ha vie infinite e riesce ad entrare anche nel più duro dei cuori.

Rai 2 – Una festa esagerata, giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo, il quale, già dal titolo, anticipa qualcosa di straordinario. La vicenda ruota intorno alla festa del diciottesimo di Mirea, la figlia di Gennaro Parascandolo.

Rai 3 – Che storia è la musica, l’avventura del grande repertorio classico in tv continua con una nuova serata controcorrente, sempre guidata dal Maestro Ezio Bosso. Nel giorno di Natale, Che Storia è la Musica racconta musica e vita del compositore che più amò questa festività: il grande Čajkovskij. Con l’originalità imprevedibile del suo approccio, il Maestro Bosso avvicina il pubblico alla Sesta Sinfonia – la celebre Patetica – rivelandone i misteri e aprendosi a riflessioni e profondità lontane da ogni possibile cliché. Dunque una sorpresa, animata da digressioni musicali e non solo, con ospiti anch’essi imprevedibili, noti e meno noti, tutti fortemente coinvolti nel racconto e nell’intensità dell’esperienza musicale dal vivo. Realizzata nel cuore della Tuscia, al Teatro dell’Unione di Viterbo, Che Storia è la Musica vede protagonista, accanto a Bosso e ai suoi ospiti, l’Orchestra Europa Filarmonica e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro.

Rai Movie – Quando parla il cuore, una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri.

Mediaset

Rete 4 – Via col vento, la storia d’amore più famosa del cinema sullo sfondo della guerra di Secessione. Ammaliò tutti con i tramonti di fuoco e la chiusa immortale.

Canale 5 – Il peggior Natale della mia vita, Fabio De Luigi e Diego Abatantuono in un’esilarante commedia natalizia. Le disavventure di un maldestro genero alle prese con i severi suoceri.

Italia 1 – Up & Down – Una favola normale, spettacolo teatrale natalizio dal tratto comico ed emozionante, con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius.

Premium Cinema – Justice League, ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox. Il film è la quinta pellicola del DC Extended Universe. Dopo la morte di Superman, l’umanità è sola e impaurita. Una minaccia antica torna a far sentire la sua apocalittica presenza. Batman prova così a radunare individui speciali, dotati di superpoteri, per formare una squadra di protettori della giustizia: l’amazzone Wonder Woman, l’atlantideo Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg.

Iris – Midnight in Paris, in una romantica e fascinosa Parigi, si trovano in vacanza Gil, sceneggiatore e aspirante romanziere, e la sua fidanzata e futura sposa Inez. Con loro anche i genitori di lei, piuttosto invadenti, in città per affari. Durante una solinga passeggiata notturna a Gil accade qualcosa che mai avrebbe pensato possibile: viene trasportato indietro nel tempo nella Parigi degli anni ’20 e si ritrova a vivere meravigliosi incontri con Hemingway, Fitzgerald e Picasso. Entusiasta per l’esperienza, Gil farà in modo che essa possa ripetersi ogni notte…

Altre emittenti

La7 – Pomi d’ottone e manici di scopa, seconda Guerra Mondiale: il governo britannico manda i bambini nelle campagne per proteggerli dai bombardamenti dell’aviazione tedesca a Londra. In particolare, Paul, Carrie e Charlie vengono dati in custodia a miss Eglentine Price, nel paese di Pepperinge Eye, da dove i tre cercano subito di scappare. Quando, però, vedono miss Price volare a cavallo di una scopa, i nostri eroi cambiano idea e decidono di restare. Che la cara signorina sia davvero una strega?

Tv8 – Un Natale per due, Claudio, “tagliatore di teste” cinico e donnaiolo, giunge in Sicilia per decimare il personale di un’azienda. Danilo, impiegato goffo e invadente dal cuore d’oro, lavora per la suddetta azienda. Diversissimi tra loro, ma legati dalla comune necessità di tornare a Nord, per Natale, dalle rispettive famiglie, i due, per una serie di coincidenze e disavventure, si trovano a condividere la stessa auto. Il loro viaggio on the road da Catania a Torino si trasforma in un’odissea, ricca di divertenti contrattempi, malintesi, equivoci e situazioni comiche, durante il quale si odieranno, si scontreranno, impareranno a conoscersi fino a stringere una forte quanto inaspettata amicizia.

Nove – Occhio alla penna, un avventuriero senza nome arriva a Yucca City, dove a causa di un banale equivoco è scambiato per un medico. Assieme all’amico indiano Girolamo, aiuta gli abitanti della cittadina a difendersi dalle prepotenze di un latifondista. L’icona del genere Bud Spencer in un classico western comico.

Sky Cinema 1 – 10 giorni senza mamma, Carlo, professionista ambizioso, è spesso lontano dalla famiglia per lavoro e fedele da 15 anni alla stessa azienda. Ben presto si ritrova a fare i conti con la sua vita personale e professionale: sì perché, se da un lato, rischia di essere sostituito da un nuovo e ambizioso giovane a lavoro, dall’altro dovrà rivedere il suo ruolo di padre assente, in quanto sua moglie decide di prendersi una pausa dagli obblighi familiari e parte per Cuba, lasciandogli i tre figli di tredici, dieci e due anni a cui badare…

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Il peggior Natale della mia vita)