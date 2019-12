Oggi in edicola: Cassano fatto fuori da Tiki Taka

La Gazzetta Dello Sport, pagina 17, di G. B. Olivero.

L’hanno mandato in tribuna anche se stava giocando bene. Il solito caratteraccio, dicono. La società ha preso la decisione, ma poi ha voluto che a comunicargliela fosse l’allenatore, un allenatore amico. Il protagonista è Antonio Cassano, sembra una storia di campo e invece è una storia di televisione.

Domenica a Tiki Taka Cassano, ospite fisso del programma di Canale5, non c’era. Pierluigi Pardo, il conduttore legato a Cassano da un solido rapporto di amicizia, ha minimizzato, ma ovviamente si sono sviluppate molte voci. E il motivo pare vada ricercato in una litigata fuori onda tra lo stesso Cassano e Giorgia Venturini, altra ospite fissa di Tiki Taka, ex protagonista dell’Isola dei Famosi e amica di Nicole Minetti. La settimana precedente i due avrebbero discusso in modo molto acceso per una banalissima questione di posti a sedere nello studio. Tra le qualità di Antonio non c’è mai stato l’autocontrollo soprattutto quando l’atmosfera si scalda.

Una brutta reazione

E la sua reazione sarebbe stata giudicata eccessiva dai vertici Mediaset che hanno deciso di sospenderlo. Era previsto che Cassano fosse ospite fisso di Tiki Taka fino al termine del campionato, quando Antonio si sarebbe concentrato sulla nuova attività di direttore sportivo. Adesso, invece, sembra che l’avventura in tv sia già finita, a meno che Mediaset riapra le porte dello studio di Tiki Taka a Cassano. Magari su pressione di Pardo, perché l’allenatore – si sa – bada soprattutto ai risultati e senza Antonio lo share è sensibilmente calato: tutto si può dire, ma non che l’ex giocatore avesse paura di esprimere liberamente le proprie idee andando anche controcorrente. Cassano ha preferito non commentare la vicenda, ma ha confessato ad amici di essere stupito e amareggiato.

