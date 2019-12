Stasera in Tv: cosa vedere martedì 17 dicembre 2019

Su Rai 1 “Santa Messa”, su Rai 2 “Proprio lui?”, su Rai 3 “Festival del Circo di Montecarlo”, su Rete 4 “7 spose per 7 fratelli”, su Canale 5 “Concerto di Natale in Vaticano”, Su Italia 1 “Una poltrona per due”, su La7 “Rango”, su Tv8 “Fantozzi in paradiso”, su Nove “Un amore di testimone”, su Sky Cinema “The Bourne Legacy”, su Fox “MacGyver”, su Premium Cinema “A Star is Born”, su Iris “Cafè Society”, su Rai Movie “Ogni maledetto Natale”

I programmi di prima serata in tv di martedì 17 dicembre 2019

Rai

Rai 1 –Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco, mondovisione. Dalla Basilica di San Pietro Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco – Telecronaca di Ignazio Ingrao Regia di Manuela Leombruni A cura del Tg1, Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media

Rai 2 – Alla ricerca di Dory, Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme a Nemo e Marlin. Improvvisamente, le torna in mente di avere una famiglia che forse la sta cercando e parte con i suoi amici per cercarla..

Rai 3 – Festival del Circo di Montecarlo, sono 220 gli artisti, originari di 18 paesi diversi, presenti nella 43ma edizione del Festival del Circo di Montecarlo.La Principessa Stephanie, presidente della Manifestazione e della Giuria tecnica, sorprende il pubblico presentando la punta di diamante dell’arte circense russa: il Royal Circus, la cui direzione artistica è affidata ad un uomo geniale ed eclettico, il georgiano Gia Eradze, considerato una vera star in Russia, grazie alla sua capacità di mescolare tradizione e innovazione in un paese che tiene da sempre in grande considerazione la cultura circense. Sulla pista di Montecarlo Eradze presenterà dunque una serie di numeri ad alto impatto emotivo e tecnico, il cui tratto distintivo è la magnificenza dei costumi e della messa in scena uniti alla capacità acrobatica. Sarà presente anche la tradizione circense cinese, con la troupe acrobatica della Cina, già vincitrice di numerosi clown d’oro, che darà vita a un affresco di incredibili equilibri. Dallo stesso Principato di Monaco arriva Nicolas Jelmoni, un giovane artista che insieme a Charlotte O’ Sullivan ha creato un numero che unisce armoniosamente la danza contemporanea con la disciplina del “mano a mano”. E ancora Yuri Volodchenkov, il suo straordinario cavallo “Legion” e la ballerina Avelina Kvasova, nel numero intitolato “amore Gipsy” dove la sensualità di una danza zigana si unisce alla maestria equestre proveniente dalle steppe. E poi quattro straordinari atleti, I Prilepin, provenienti dal Bolshoj di Mosca, che danno vita ad un crescendo di salti ed equilibrismi in una coreografia ispirata a Yesterday dei Beatles. Non mancherà infine la tradizione clownesca, rappresentata quest’anno da tre giovani russi, i Without Socks. Conduce Melissa Greta Marchetto.

Rai Movie – Ogni maledetto Natale, Massimo e Giulia hanno storie e vite molte diverse. Quando si incontrano però scatta il colpo di fulmine. C’è solo un problema: il Natale si avvicina minaccioso. La decisione di trascorrere le Feste con le rispettive famiglie si rivelerà un’insospettabile catastrofe dai risvolti tragicomici. Potrà il loro amore sopravvivere al Natale?

Mediaset

Rete 4 – 7 spose per 7 fratelli, uno dei musical più irresistibili della storia del cinema. 7 fratelli, cacciatori dell’Oregon, decidono di sposarsi, ma nessuno ha una fidanzata

Canale 5 – Concerto di Natale in Vaticano, dalla prestigiosa sala Paolo VI in Vaticano, Federica Panicucci presentera’ il tradizionale Concerto di Natale con la partecipazione di star internazionali.

Italia 1 – Una poltrona per due, commedia cult diretta da John Landis con Eddie Murphy e Dan Hycroyd. Due finanzieri sostituiscono per scommessa un manager d’assalto, bianco, con un nero spiantato.

Iris – Cafè Society, diretto da Woody Allen. Anni ’30: il giovane Bobby lascia il Bronx e si trasferisce a Hollywood per tentare di entrare nel mondo del cinema.

Premium Cinema – A Star is Born, Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera nel pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock. Un super alcolico tira l’altro e i due trascorrono insieme la serata e Ally si ritrova in una situazione veramente assurda. La vera favola comincia però quando un giorno Jackson invita sul palco Ally, rivelando finalmente il suo talento al mondo e, mentre per lei da lì a poco comincerà una brillante carriera, quella di Jack inizierà a vacillare..

Altre emittenti

La7 – Rango, Gore Verbinski lascia le acque infestate dai suoi “Pirati dei Caraibi” (ma non Johnny Depp che qui presta la voce al protagonista) per un lungometraggio d’animazione che racconta le surreali vicende di un buffo camaleonte: Rango. Il nostro eroe, convinto di essere un attore, vive in un acquario vuoto, in compagnia di un pesce di gomma (Mister Beekles), una pianta finta, un insetto stecchito e una bambola tutta rotta. Mentre viene trasportato in macchina dagli Stati Uniti al Messico, sbalza fuori dall’auto e si ritrova solo e sperduto nel deserto, o meglio nel selvaggio West, dove inizierà la sua nuova vita di Rango il pistolero…

Tv8 – Fantozzi in paradiso, mentre sta assistendo al funerale di un suo amico, Fantozzi (Paolo Villaggio) resta ferito in un incidente. All’ospedale le radiografie dicono che al ragioniere resta una sola settimana di vita. Questa è l’occasione unica, e ultima, per convincere la moglie a concedergli, d’accordo con la signorina Silvani (Anna Mazzamauro), un ultimo weekend all’insegna dell’erotismo extraconiugale. Ma le cose non andranno come previsto…

Nove – Un amore di testimone, Tom e Claire hanno condiviso per dieci anni una splendida, platonica, amicizia. Lui è un donnaiolo. Lei una ragazza ancora alla ricerca del principe azzurro. Proprio quando Tom, iniziando a porsi qualche domanda sul suo rapporto con la ragazza, sembra sul punto di mettere la testa a posto, Claire lo sorprende con un annuncio shock: l’uomo giusto è finalmente arrivato, Claire è fidanzata! La giovane chiede al suo più caro amico di farle da “damigello d’onore”, con tutti gli annessi e connessi. Lui accetta, segretamente intenzionato a mandare le nozze all’aria…

Sky Cinema 1 – The Bourne Legacy, al termine di “The Bourne Ultimaton” Jason aveva scoperto il programma medico illegale per creare super agenti. Adesso il progetto “Blackbriar” sta per diventare di dominio pubblico e la Cia è determinata a far sparire i laboratori di farmaci e a eliminare gli agenti coinvolti. Il colonnello Eric Byer, incaricato della missione, troverà un osso duro in Aaron Cross, un super agente che lavora per la Treadstone e fa parte di ‘Outcome’, un programma estremamente sofisticato di difesa nazionale.

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto Una poltrona per due)