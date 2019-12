Alessandro Siani: Il mio show su Sky sarà natalizio e cinematografico

Alessandro Siani entra nel panettone natalizio targato Sky per uscire con una piroetta comica che punta a intrattenere le famiglie con diverse incursioni in mondi paralleli rivisitati: da quello dei social a quello del cinema anni ’80. E però il suo Stasera Felicità (Sky Uno e Now Tv, martedì 24 dicembre alle 21.15) attinge dall’immaginario cinematografico per imbastire uno one-man-show capace di ingolosire non solo gli appassionati dell’attore napoletano. Tanti gli ospiti in scena, pronti a duettare negli sketch: Diego Abatantuono, Rossella Brescia, Alessandro Cattelan, Clementino, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna, Gigi e Ross, Achille Lauro, Diletta Leotta, Valentina Lodovini, Ana Caterina Morariu, Nek, Franco Nero, Giorgio Panariello, Nunzia Schiano, Lidia Schillaci, Nina Zilli, un coro gospel, un coro di voci bianche.

L’architrave del progetto è parlare del Natale in chiave ironica, ma anche della sottile linea di separazione tra il virtuale e il reale. Il contesto invece offre spunti hollywoodiani. Si parte dal The Truman Show, tra i film di culto nell’armamentario ispirazionale di Siani, a veri e propri cortometraggi curati da Michele D’Attanasio, direttore della fotografia (David di Donatello per Veloce come il vento di Matteo Rovere e collaboratore di Siani nel film Il giorno più bello del mondo, in questo periodo nelle sale). Ai microfoni di TvZoom, il comico racconta che cosa ci si deve aspettare dal suo show.