Come si gestisce un rifugio sulle piste più famose del mondo: su DMax arrivano I signori della neve

Lo speciale I signori della neve, in onda martedì 24 dicembre alle 21.25 su Dmax, racconta la loro preparazione alla stagione invernale nel rifugio più rinomato delle Dolomiti.

I signori della neve è una produzione originale GiUMa Produzioni per Discovery Italia.

Val Gardena, Alto Adige. La famiglia di imprenditori proprietaria del rifugio Comici ai piedi del Sassolungo si occupa di una rete di impianti di risalita che ogni inverno trasporta centinaia di migliaia di turisti su e giù per le piste più famose del mondo. Lo speciale I signori della neve, in onda martedì 24 dicembre alle 21.25 su Dmax, racconta la loro preparazione alla stagione invernale nel rifugio più rinomato delle Dolomiti.

I signori della neve

I signori della neve gestiscono un giro d’affari di milioni di euro nel comprensorio sciistico più grande del mondo. Ma preparare la stagione invernale in meno di due mesi non è un gioco da ragazzi: è un lavoro impegnativo, sottoposto all’incognita del meteo, con centinaia di persone da coordinare, gatti delle nevi da gestire, neve da sparare, impianti a fune da collaudare e un rifugio da riaprire, mentre migliaia di turisti premono per trascorrere le vacanze più esclusive che si possano desiderare.

Una corsa a ostacoli e una maratona organizzativa per coordinare il lavoro di 70 persone, rendere sicuri e funzionanti 8 impianti sciistici, allestire un hotel e un rifugio e rendere perfetti chilometri e chilometri di piste. Lavoro, sacrifici, investimenti, imprevisti, competenza e tanta passione.

(nella foto I signori della neve)