Ascolti tv analisi 22 dicembre: Castellitto si mangia un po’ di Fazio. Juve-Lazio perde con Juve-Milan

In access I Soliti Ignoti a 6,250 milioni alle 21.29. Poi ha dominato la scena in lungo e largo Pezzi Unici, a 5,160 milioni alle 21.45 e al 29,2% alle 23.48 con la soluzione del giallo.Dietro Castellitto, Le Iene sono state seconde tra le 21.45 e le 22.30, Fazio in avvio e tra le 22.30 e le 22.50, il film di Canale 5 tra le 22.50 e le 23.40.

Ascolti seconda serata: Terminata la fiction di Rai1 è passata al comando Italia 1 con Le Iene davanti a Speciale Tg1 e La Domenica Sportiva

Il prodotto con Castellitto meriterebbe una seconda stagione ma…

La parola fine era ben marcata dopo le sequenze conclusive della fiction Pezzi Unici, leader del prime time di domenica 22 dicembre, che avrebbe i numeri di Auditel per avventurarsi in un’altra stagione, ma pare non volere tentare la ventura. Sette giorni prima, comunque, la fiction con Sergio Castellitto protagonista era arrivata a 4,4 milioni ed il 20,1% di share. Ieri, con la soluzione del giallo, è salita a 4,7 milioni ed il 22,2%. Il successo di Rai1 è coinciso con il calo di Rai2.

Che tempo fa era pieno di ospiti ma…

Fabio Fazio, pur proponendo una puntata ricca di Che tempo che fa, con Federico Ielati, Luca Parmitano, Roberto Bolle, Don Carmelo La Magra, Antonio Conte, Belen Rodriguez, Corrado Formigli, Roberto Saviano, è calato a 2,037 milioni e l’8,7%, che sono sempre un buon risultato per lo show, ma va considerato che sette giorni prima il programma aveva conquistato 2,4 milioni di spettatori e 10% con la prima parte. Ieri quindi Rai2 ha perso sia il confronto con Canale 5 (a 2,1 milioni ed 9,75% con il film cult Miracolo nella 34° strada) che quello con Italia1, facendo più ascolti ma meno share de Le Iene (ieri a 1,887 milioni di spettatori e 10,85% di share).

Puramente tattiche tutte le altre proposte, con altri due film family in griglia e le repliche dei best moments di Massimo Giletti: su Rete4 Indiana Jones ed il regno del teschio di cristallo ha riscosso 834mila spettatori e il 4,1%, su Rai3 Come d’incanto 802mila spettatori e il 3,4%, su La7 ‘Non è l’Arena Il meglio di…717mila spettatori e il 3,8%. Queste tre opzioni per ascolti sono state battute dal calcio su Sky: Sassuolo-Napoli ha avuto 948mila spettatori e il 4%.

Supercoppe: ieri meno pubblico della precedente edizione

Ma a caratterizzare la giornata calcistica è stata soprattutto la Supercoppa Coca Cola in onda nel preserale: Juventus-Lazio, vinta dai binacocelsesti di Simone Inzaghi per tre a uno, ha ottenuto 6,3 milioni e il 34,62%%, facendo il botto con il secondo tempo (7,043 milioni e 35,88%).

Comunque sia, l’anno scorso mercoledì 16 gennaio su Rai1 alle 18.30 da Gedda, Juventus-Milan, finale della Supercoppa italiana vinta dai bianconeri aveva ottenuto 7,795 milioni e il 35,98% col secondo tempo a 9 milioni e 37,1%

Il grafico dice che…

Emanuele Bruno

