ViacomCBS: la programmazione dei suoi canali per le Feste

Paramount Network, Spike, MTV e Comedy Central per i più grandi, Nickelodeon e Super! per i più piccoli, passando dalla musica di MTV Music e VH1.

Paramount Network per le festività natalizie propone un palinsesto ricco di generi per un Natale dai mille volti e pieno di sorprese tra azione, romanticismo, avventura, fantascienza e molto altro e con titoli che accontentano tutta la famiglia.

Lunedì 23 alle 21.10 si comincia con Polo Nord – Il potere magico del Natale: la vita di una donna d’affari viene sconvolta da un regalo di Natale anticipato, legato a Babbo Natale in persona…

Martedì 24 alle 21.50 va in onda Elliott il drago invisibile e, a seguire, l’attesa per l’arrivo del Natale continua con SOS Fantasmi, il cult di ispirazione dickensiana di Richard Donner, con Bill Murray. Per il grande giorno, mercoledì 25 alle 21.10, in arrivo il film Caro Babbo Natale di Robert Lieberman, che per Natale vede due giovani fratelli cercare di rimettere insieme la famiglia a tutti costi.

Martedì 31 dicembre, l’ultima sera dell’anno va in onda il film L’ultima vacanza in programma alle 21.50, mentre allo scoccare della mezzanotte celebriamo il nuovo anno con il divertentissimo Ricomincio da capo. Il 2020 inizierà con un’intramontabile pellicola cult: mercoledì 1° gennaio alle 21.10 in onda Il mago di Oz, che nel 2019 ha celebrato l’80esimo anniversario.

Spike “accende le tue feste”, garantendo serate nel segno dell’azione e dell’avventura.

Lunedì 23 alle 21.30 va in onda il cult degli anni Novanta Il Corvo, storia di un giovane che torna dal regno dei morti per vendicarsi dei sui suoi assassini. Protagonista il compianto Brandon Lee, morto tragicamente durante le riprese. A seguire, il sequel del film girato nel 1996: Il Corvo 2. Martedì 24 alle 21.30 un tuffo nell’avventura e nel fantasy con The Librarian 2 – Ritorno alle miniere di Re Salomone. A seguire, va in onda Snowpiercer, pilastro del cinema di azione/fantascienza nato dalla mente del Maestro Bong Joon-Ho, regista dell’acclamato Parasite. Mercoledì 25 alle 21.30 l’azione è garantita da Spartacus – La guerra dei dannati: nella terza stagione della fortunata serie vedremo come si concluderanno le eroiche imprese di Spartacus,

Su Comedy Central le feste partono lunedì 23 alle 21.00, con Giovanni Cacioppo, protagonista della prima puntata in prima tv di Comedy Central Presenta. Mercoledì 25 il titolo perfetto per un pomeriggio pieno di calore e risate: alle 15.30 in onda la commedia romantica di ambientazione natalizia Love Actually.

Su MTV (Sky canale 130 e in streaming su Now Tv) il Natale si celebra con stile, in compagnia dei volti più amati e popolari del brand! Martedì 24 e mercoledì 25 a partire dalle 22.00 il canale dedica una speciale maratona a #Riccanza Deluxe, con i suoi protagonisti pronti a condividere la loro lussuosa quotidianità, tra party esclusivi, shopping, auto costose e sfarzo a non finire! La sera di martedì 31 l’attesa per il capodanno ha le sembianze di Elettra Lamborghini: alle 22.00 in onda i tre episodi del nuovo show Elettra Lamborghini – Twerking Queen, in cui la regina del canale si mostra senza filtri svelando tutti gli aspetti della sua quotidianità, dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album “Twerking Queen”.

Anche su Nickelodeon il Natale è partito con “Un Natale da scartare”: dai primi di dicembre, infatti, Nickelodeon sta celebrando il Natale con una fascia dedicata alle feste dal lunedì al venerdì alle ore 14:00, con gli speciali natalizi più belli delle serie più amate dai kids, come “Henry Danger”, “I Thunderman”, “A casa dei Loud”, “Game Shakers”, “SpongeBob” e tanti altri! Senza dimenticare i film natalizi con le star americane di Nickelodeon! E, il giorno di Natale si passa in compagnia di SpongeBob, alle ore 15:30 andrà “Natale con SpongeBob”: lo spirito natalizio non può mancare nei fondali di Bikini Bottom con la maratona speciale dedicata alla mitica spugna marina che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario. In onda gli episodi più natalizi del cartoon cult. Infine, nella settimana natalizia, dal 23 al 29 dicembre alle ore 20:00, su Teen Nick (canale Sky 620) andranno in onda gli episodi tematici delle sue migliori serie tra cui il telefilm ormai cult “iCarly”.

Per quanto riguarda il digitale terrestre, su Super! (canale 47 del dtt) la programmazione dedicata al Natale inizia sabato 21 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio. Tutti i giorni due momenti: alle 14.00 in onda ogni giorno due episodi speciali a tema tratti dalle live ation più amate e ogni sera alle 20.00 un film “Super!” natalizio.

