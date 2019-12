Ascolti Tv 21 dicembre vince Telethon – Soliti Ignoti con il 19,85%

Seguono Tu sì que vales con il 17,44% e Mamma ho preso il morbillo con il 6,64% negli ascolti tv

Su Rai1 Telethon – Soliti Ignoti ha raggiunto il 19,85% e 4,05 milioni di spettatori, Rai2 con N.C.I.S. al 5,45%, su Rai3 Città segrete al 7,24%, su Canale5 Tu Sì Que Vales al 17,44% e 2,91 milioni, su Italia1 Mamma ho preso il morbillo 6,64%, su Rete4 U.S. Marshal 3,36%, su La7 U.S.A. contro John Lennon 1,83%.

Preserale

L’Eredità su Rai1 al 23,14% e 4,28 milioni di contatti, N.C.I.S. su Rai2 4,28%, Blob su Rai3 4,89%, Conto alla rovescia su Canale5 al 14,83% e 2,68 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto Mag al 4,07%, Tempesta d’amore su Rete4 al 4,12%, Josephine Ange Gardien su La7 all’1,58%.

Access prime time

TG Sport Sera su Rai2 3,33%, Le parole della settimana su Rai3 al 7,36%, Striscia la notizia su Canale5 al 15,34% e 3,35 milioni, C.S.I. su Italia1 al 5,45%, Stasera Italia su Rete4 al 4,92%, Otto e mezzo su La7 al 4,21%.

Seconda serata

Il Folle di Dio su Rai1 all’8,11%, Instinct su Rai2 al 4,06%, Un giorno in pretura su Rai3 al 5,87%, Speciale TG5 su Canale5 al 13,33%, Mamma ho allagato la casa su Italia1 al 6,29%, Riot su Rete4 al 4,11%, Across the universe su La7 all’1,39%.

Tra poco su TvZoom tutti i dati di ieri e le analisi.

(Nella foto Amadeus)