Sky Cinema: la programmazione per le Feste, con il nuovo canale dedicato a Rocky

Sky Cinema promette grandi prime visioni a tutti i propri abbonati

Si parte lunedì 23 dicembre con una doppia proposta: su Sky Cinema Uno alle 21.15 JenniferLopez e VannessaHudgens in “Ricominciodame” , un’emozionante commedia sulla voglia di riscatto, mentre su Sky Cinema Family alle 21.00 la nuova versione animata di “Zannabianca” , dal capolavoro di JackLondon. Per la vigilia di Natale su Sky Cinema Due alle 21.15 la storia di due personaggi amatissimi, “StanlioeOllio” , interpretati da SteveCoogan e JohnC. Reilly, mentre la sera del 25 dicembre Sky Cinema Uno propone alle 21.15 la nuova commedia con Fabio De Luigi e ValentinaLodovini di AlessandroGenovese, “10 giorni senza mamma” : cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente?

Il giorno di Santo Stefano si accende sul canale 303 Sky Cinema Rocky, un intero canale dedicato al pugile più famoso della storia del cinema, con i 6 capitoli della saga Rocky, “Creed – Nato per combattere” e la prima visione di “Creed II” (in prima visione il 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Rocky™), sequel del film del 2015, spin-off della saga di Rocky Balboa, che riprende alcuni personaggi e vicende di Rocky IV. Si tratta dell’ultimo capitolo della saga di Sylvester Stallone nei panni di un ormai anziano Rocky Balboa diviso tra famiglia, pugni e fama, che è stato accolto calorosamente dal pubblico e dalla critica.

La programmazione festiva continua venerdì 27 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due con “Old man and the gun” , l’ultimo film da attore di RobertRedford, la storia vera di Forrest Tucker, un rapinatore seriale di 77 anni, mentre sabato 28 dicembre la struggente storia d’amore tra adolescenti segnata dalla malattia, “A un metro da te” , che ha ottenuto un notevole successo al botteghino.

Domenica 29 dicembre su Sky Cinema Due ancora protagonista il cinema italiano con “Iltraditore” di MarcoBellocchio e con PierfrancescoFavino nei panni di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia. Un film che ha già conquistato 7 Nastri d’Argento ed è stato il candidato italiano per i prossimi Oscar®.

La sera del 1° gennaio un super cast tutto italiano è protagonista della divertente commedia “Non ci resta che il crimine” diretta da MassimilianoBruno, con AlessandroGassmann, MarcoGiallini, EdoardoLeo, GianmarcoTognazzi e IleniaPastorelli. Il giorno dopo, giovedì 2 gennaio su Sky Cinema Due il film premiato a Venezia per la miglior regia, “I fratelli Sisters” di JacquesAudiard con JoaquinPhoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal, mentre venerdì 3 gennaio “Attenti a quelle due” , una commedia tutta al femminile con la strana coppia composta da Anne Hathaway e RebelWilson.