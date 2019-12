Sky Arte: capolavori di musica e arte per allietare le feste

Dal Rock di Elvis Presley e i Rolling Stones, alla lirica di Maria Callas passando per Leonardo Da Vinci, il museo del Prado e il faraone Tutankhamon. Sky non vuole far mancare nulla ai propri abbonati da oggi fino al 6 gennaio.

Tutto il periodo delle feste all’insegna di arte e musica.

Questo è quello che Sky Arte promette ai propri spettatori.

Si comincia questa sera alle 21.15 con Il giovane Picasso, film in prima visione che ripercorre la vita del pittore spagnolo. Domani sera, invece, sempre in prima serata Klimt & Schiele – Eros e Psiche, la cronaca della Vienna dell’epoca d’oro.

L’antivigilia di Natale sarà all’insegna del Rock ‘N Roll con Elvis Presley – Re per sempre, un viaggio nella vita di uno degli artisti più iconici dello scorso secolo. Alla vigilia sarà, invece, il momento di Andrea Bocelli e il suo concerto One Night in Central Park.

La sera di Natale, il 25 dicembre, sarà tutta dedicata ai Queen: a partire dalle 22:30 Queen & Bejart – Ballet for Life e Queen – Rock The World.

Giovedì 26 dicembre alle ore 21.15, un’altra prima visione adatta a grandi e piccini, Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto, che racconta una delle scoperte più sensazionali della storia: la tomba del faraone Tutankhamon, 3300 anni dopo la sua morte.

Domenica 29 dicembre, alle ore 21.15, Sky Arte ci regala The quiet one – Vita di Bill Wyman, un viaggio nella storia dei Rolling Stones attraverso le straordinarie esperienze di Bill Wyman, il “Tranquillo” bassista della band, dalla loro formazione al 1993.

Lunedì 30 dicembre alle ore 21.15, per tutti gli appassionati di Leonardo, Sky Arte presenta in prima visione Leonardo – L’ultimo enigma. I migliori esperti e storici dell’arte del mondo indagano su una misteriosa opera d’arte che potrebbe essere l’ultimo dipinto completato dallo stesso Leonardo: la Madonna dei Fusi.

Per festeggiare l’ultimo giorno del 2019 e l’arrivo del nuovo anno, la disco music sarà al centro di questa serata. Martedì 31 dicembre alle ore 21.15, Sky Arte presenta Euro Disco – Dagli Abba ai Daft Punk, un documentario in cui rivivremo i primi anni ’70, in cui è nata la dico music negli Stai Uniti che di diffuse in Europa la maniera febbrile.

Il 1 gennaio, alle ore 21.15 tutti gli appassionati di arte potranno fare un viaggio virtuale all’interno del Museo del Prado che nel 2019 ha festeggiato il suo duecentesimo anniversario. Con Il museo del Prado – La corte delle meraviglie, Jeremy Irons guiderà gli spettatori alla scoperta di un patrimonio di bellezza e di arte da meraviglia.

Il 3 gennaio alle 21.15 andrà in onda una produzione originale Sky Arte, dal titolo Ostia – Sulle sponde della storia. Un documentario che racconta come Ostia, crocevia di merci, popoli e culture, è stata ponte fra Roma e le sue province.

Domenica 5 gennaio, alle 21.15, sarà ancora la grande musica a farla da padrona. In prima visone tv, Sky Arte offre ai telespettatori il concerto dei Coldpaly, “Coldplay: Live in Sao Paulo”, mentre chiuderà il periodo delle feste Il piccolo principe – La poetica dell’invisibile, docufilm sulla genesi del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry.

(Nella foto Elvis Presley con Richard Nixon)