Stasera in Tv: cosa vedere sabato 21 dicembre 2019

I programmi di prima serata in tv di sabato 21 dicembre 2019

RAI

Rai 1 – Soliti Ignoti speciale Telethon, Soliti Ignoti conclude la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con i personaggi famosi i n studio come concorrenti d’eccezione. La vincita della serata sarà interamente devoluta a Telethon.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Rai 3 – Città segrete, Corrado Augias inizia il suo racconto di Londra da Hampton Court, con la storia di Anna Bolena, per poi parlare di Alan Turing, che con la sua macchina anticipò l’intelligenza artificiale e riuscì a salvare 14 milioni di vite umane. E ancora, attraversiamo la rivoluzione degli anni ’60, i Beatles, il mistero che circonda la morte di Calvi e gli omicidi di Jack lo Squartatore. Per arrivare poi ad un grande personaggio letterario come Sherlock Holmes e allo scrittore che più di ogni altro ha saputo descrivere i drammi e le miserie umane: Charles Dickens. Storie raccontate a partire dai luoghi e i monumenti che hanno incorniciato queste vite e queste vicende incredibili: il magnifico palazzo reale di Hampton Court, la poco conosciuta Leighton House, il sottopasso di Greenwich, o le Churchill War Rooms. Con la sua narrazione ricca di aneddoti e curiosità Corrado Augias ci mostra la sua Londra, come non l’abbiamo mai vista.

Rai Movie – La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, la fine di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker in cui si rifugiò coi suoi stati generali.

MEDIASET

Rete 4 – U.S Marshals – Caccia senza tregua, adrenalinico film con W. Snipes. L’agente federale Samuel Gerard insegue un detenuto, ex agente della CIA, sospettato di due omicidi. Canale 5 – Tu Si Que Vales, talent show con concorrenti di qualsiasi età e nazionalità. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Italia 1 – Mamma ho preso il morbillo, terzo capitolo della saga di “Home Alone”. Continuano le rocambolesche imprese del piccolo Alex, stavolta costretto a letto con il morbillo.

Premium Cinema – Famiglia all’improvviso, Samuel conduce un’esistenza senza legami e responsabilità nel sud della Francia, fino a quando Kristin, una delle sue ex conquiste, gli lascia una bimba di pochi mesi, sua figlia Gloria e poi sale su un taxi e sparisce letteralmente nel nulla. Samuel, Incapace di prendersi cura della piccola e determinato a riportarla alla madre, la rincorre a Londra. Otto anni dopo, mentre Samuel e Gloria ormai vivono a Londra e sono diventati inseparabili, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite…

Iris – Il prescelto, remake del cult esoterico del 1973, con Nicolas Cage. L’agente di Polizia Maulis, approda su un’isola remota, per indagare sulla scomparsa di una bambina.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Atlantide Presenta “Lennon il Beatles ribelle”, alla scoperta del mondo con i grandi documentari presentati da Andrea Purgatori.

Tv8 – Natale a Rocky Mountain, in seguito a una storia finita male, Sarah Davis decide di lasciarsi alle spalle New York per ricaricare le batterie nel ranch dello zio. Ma la tranquillità sembra un miraggio irraggiungibile, complice la presenza di Graham, star di Hollywood, in città per preparare il suo prossimo film. Eppure, nonostante le differenze, pian piano Sarah e Graham stringono una bella amicizia. Si trasformerà in amore?

Nove – Frozen Planet, raccolta di documentari girati in Artico e Antartide realizzati in condizioni climatiche estreme, sperimentando nuovi metodi per non far congelare gli strumenti. Le riprese si sono concentrate soprattutto sulla vita di pinguini, altri uccelli marini, orsi polari e lupi grigi.

Sky Cinema 1 – Welcome Home, Bryan e Cassie partono dagli Stati Uniti per una vacanza in Umbria. Apparentemente sono una coppia perfetta, mentre nella realtà stanno attraversando un periodo difficile che sperano di superare proprio grazie a questa vacanza: mentre Cassie ha continui flashback di una relazione violenta, Ryan invece non riesce a togliersi dalla testa l’immagine di Cassie che lo tradisce con un collega di lavoro. Una volta a Todi conoscono Federico, un vicino di casa esperto di computer. Anche lui però nasconde qualcosa…

Fox – The Big bang Theory, le avventure di un gruppo di geniali nerd in una delle serie più popolari degli ultimi anni.

(Nella foto John Lennon)