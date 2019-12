Ascolti tv 19 dicembre digital e pay: Masterchef fa pari con XFactor. La5 festeggia sempre Natale

Il talent culinario apre al 3,47%, in calo lieve di due decimali rispetto all'ottava edizione, ma pareggia o quasi con quello musicale. Tra le native digitali free in prime time: Su La5 Il Paese di Natale a 655mila e 2,8%. Su Iris Il texano dagli occhi di ghiaccio 618mila e 3,1%. Su Tv8 Revenant a 495mila e 2,6%.

Sulla pay Masterchef al centro

Regge molto meglio di X Factor, a quanto pare, il cambiamento nella società e l’usura. Buon debutto per la nuova edizione di MasterChef Italia – la nona – con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri giovedì 19 dicembre dalle 21.15 su SkyUno. Il talent culinario ha riscosso 743mila spettatori con il 3,1% nel primo episodio e 707mila spettatori con il 3,8% con il secondo. Nella media dei due episodi il programma ha conquistato 724mila spettatori con il 3,47%, mentre aveva avuto 834mila e il 3,7% il battesimo della precedente edizione (ma era il 17 gennaio). Se si considera il pubblico raggiunto su Sky Uno/+1 e anche on demand, il talent ieri è stato invece seguito da 1 milione 26 mila spettatori. Molto alta è stata la permanenza, a quota 71%, un dato che si è mantenuto costante per tutta la durata del programma.

Barbieri & company a parte

Su SkyCinemaCollection Un Natale con i fiocchi ha avuto 55mila spettatori e lo 0,2%. Su Fox Crime The Murders ha avuto 50mila spettatori e lo 0,2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Vince La5 davanti a Iris

Su La5 Il Paese di Natale a 655mila e 2,8%. Su Iris Il texano dagli occhi di ghiaccio 618mila e 3,1%. Su Tv8 Revenant a 495mila e 2,6%. Su Rai4 Dragon a 378mila e 1,7%. Su Nove I pinguini di Mr.Popper ha ottenuto 349mila e 1,6%. Su Rai Movie Big Daddy a 307mila e 1,3%. Su Rai Premium Ognuno è perfetto 290mila e 1,3%. Su 20 King Kong a 282mila spettatori con 1,6%. Su Top Crime Gone 239mila e 1%. Su Real Time Rivelo a 203mila e 0,8%. Su RaiStoria A.C.D.C. 123mila e 0,6%. Su La7d Grey’s Anatomy a 110mila e 0,5%.

In access

Su Tv8 Guess my age a 614mila e 2,6%. Su Nove Deal with it 349mila spettatori con l’1,5%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 426mila e 2,1%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 206mila spettatori e 1,7% e su Real Time Amici di Maria De Filippi a 232mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il momento topico di Masterchef)