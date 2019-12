Ascolti Tv 19 dicembre tutti i dati: All Together Now 2,5 milioni (14,7%), Sanremo Giovani 2,3 (13%), Principe Azzurro Cercasi 1,4, Insurgent 1,2

Su Canale5 ascolti All together now 2,582 mln e 14,7%. Su Rai1 Sanremo Giovani 2,332 mln e 13%. Su Rai2 Principe Azzurro cercasi 1,426 mln e 6,5%. Su Italia1 Insurgent 1,211 mln e 5,6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1,115 mln e 6,5%. Su Rai3 La ragazza del treno 1,061 mln e 4,8%. Su La7 Piazzapulita 1,030 mln e 5,9%. Su SkyUno Masterchef9 923mila e 3,4%.

Ascolti tv, dinamiche: è partito in testa Sanremo Giovani, ma poi Hunziker e J-Ax hanno superato Amadeus. Formigli va bene fino alle 22.35, poi lo sorpassa Del Debbio. MasterChef 9 parte col 3,4% (3,6% avvio 8)

Il contesto: le canzoni e i cantanti di Sanremo Giovani e quelli All Together Now alle prese con MasterChef su Sky, tre film, Piazzapulita contro Dritto e rovescio.

Una griglia televisiva ancora propositiva, con il battesimo di Masterchef 9 su Sky (il talent culinario ha ottenuto 923 mila spettatori e il 3,4%, aveva avuto 979mila spettatori ed il 3,6% l’avvio dell’edizione 8), nel prime time di giovedì 19 dicembre. Su Rai1 c’era l’appuntamento speciale con Sanremo Giovani e su Canale 5 la nuova puntata di All together now. Tre pellicole in pista: Principe Azzurro Cercasi su Rai2, The Divergent Series: Insurgent su Italia 1, mentre su Rai3 c’era La ragazza del treno. Su La7 c’era come sempre Corrado Formigli con Piazzapulita (con Mattia Santori e Roberto Gualtieri tra gli ospiti) mentre dall’altra parte della barricata su Rete4 c’era Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio (con Gianluigi Paragone, dibattito sulla politica, ma anche il presepe e il cenone vegano o carnivoro).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

Ascolti tv graduatoria: All Together Now precede Sanremo Giovani, il film di Rai2 e quello di Italia1

Su Canale 5 per la terza puntata di All Together Now, con Michelle Hunziker alla conduzione, J-Ax ed un muro di esperti e qualche ospite (Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio) a votare i talenti in gioco, ha ottenuto 2,582 milioni e 14,7% dalle 21.46 fino alle 24.36. Quindi per Tg5 Notte 515mila e 9,72%.

Su Rai1 lo show Sanremo Giovani, con Amadeus alla conduzione, una giuria tecnica composta da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio, una commissione musicale ed il televoto per scegliere i talenti freschi per il Festival di Sanremo, ha riscosso 2,332 milioni di spettatori e il 13% dalle 21.39 alle 24.36. In seconda serata Porta a Porta con Bruno Vespa alla conduzione, a 596mila e 10,63%.

Su Rai2 per il film Principe Azzurro Cercasi, con Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo, Heather Matarazzo, 1,426 milioni di spettatori e 6,5% di share. Per Stracult Live Show 307mila e 2,64%.

Su Italia 1 per la pellicola The Divergent Series: Insurgent, con Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, 1,211 milioni e 5,6% di share; quindi per Cappuccetto rosso sangue, 433mila e 4,94%.

Su Rete 4 per l’ultima puntata del 2019 di Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Gianluigi Paragone, Davide Faraone, Daniela Santanché, Don Albino Bizzotto, Daniela Martani, Giuseppe Cruciani, Vauro Senesi, Mario Adinolfi, 1,115 milioni di spettatori e 6,5% di share dalle 21.32 alle 24.55. Quindi per Confessione Reporter 155mila e 3,35%.

Su Rai Tre per il film La ragazza del treno, con Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux e Luke Evans, 1,061 milioni di spettatori e 4,8%. Quindi per Decimati 359mila e 2,4%. Linea Notte 295mila e 3,34%.

Su La7 per Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Mattia Santori, Roberto Gualtieri, Antonio Padellaro, Ernesto Galli Della Loggia, Carlo Cottarelli, Luciano Fontana, Michele Emiliano, Paola Tommasi, Federico Fubini, Dino Giarrusso, Claudia Fusani, Alain Friedman, Valentina Petrini, 1,030 milioni di spettatori e 5,92% di share tra e le 21.23 e le 24.55.

Ascolti tv preserale: Insinna leader



Su Rai 1 per L’Eredità a 3,166 milioni e 20,5% e poi 4,667 milioni ed il 24,99%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,1 milioni e 14% e 3,027 milioni e 16,6%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,055 milioni e 11,99%; per il Tgr 2,464 milioni e 12,62%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 972mila e 4,67%.

Per il Tg1 4,886 milioni di spettatori ed il 22,3%. Su Canale 5 per il Tg5 4,090 milioni e 18,42% di share. Su La7 TGLa7, 1,195 milioni di spettatori e 5,41%

Ascolti tv access prime time: Palombelli più vicina a Gruber



Su Rai1 per I soliti ignoti 4,788 milioni e 19,72% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,4 milioni e 18,12% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,465 milioni e 6,23%, e per il Tg2Post con Manuela Moreno alla conduzione e Alberto Bagnai e Francesco Paolo Cozza ospiti, 788mila e 3,23%; su Rai3 per Non ho l’età 1,247 milioni e 5,42% di share, quindi per Un posto al sole 1,7 milioni e 7,1%.

Su Rete 4 per Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e Maria Giovanna Maglie, Pierferdinando Casini, Mattia Feltri, Gabriele Albertini e Vittorio Sgarbi tra gli ospiti, 1,460 milioni spettatori e 6,1% di share. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Marco Travaglio, Alessandro De Angelis e Jasmine Cristallo tra gli ospiti, 1,739 milioni e 7,23%.

Emanuele Bruno

(In apertura All Together Now ieri su Canale5)