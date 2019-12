Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 20 dicembre 2019

I programmi di prima serata in tv di venerdì 20 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – La porta dei sogni, Emotainment show condotto da Mara Venier che racconta le storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita o che vogliono ricongiungersi ad affetti lontani, chiedere scusa o dire grazie, che cercano il perdono o vogliono fare una sorpresa

Rai 2 – Petrolio, programma di informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste e approfondimenti su vari temi con stile anche documentaristico.

Rai 3 – Gli sdraiati, Dopo la separazione, anni fa, Giorgio Selva, ha ottenuto l’affido condiviso e si occupa per meta’ tempo del figlio Tito, di diciassette anni. E’ un uomo realizzato, avrebbe una vita appagante, ma insieme all’adolescenza di Tito, é scoppiata una guerra quotidiana.

Rai Movie – McFarland, USA, Idaho, 1987. Radiato dalla squadra di football, il coach Jim White viene trasferito in California con la famiglia, e scopre una nuova ragione di vita e insegnamento. Da una storia vera.

Mediaset

Rete 4 – Quarto grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Natale da Chef, Massimo Boldi e Biagio Izzo in un’esilarante commedia natalizia. Un cuoco imbranato viene ingaggiato per il catering del G7.

Italia 1 – Indipendence Day, Un film di fantascienza vincitore di un Premio Oscar, con Will Smith; la terra è minacciata dagli alieni, chi la salverà?

Premium Cinema – Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, New York, 1927. Dopo pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA del perfido e potente Grindelwald, come da minaccia, il Mago Oscuro riesce a sfuggire. Grindelwald ha piani estremi e si dirige a radunare i suoi seguaci, soprattutto color che son scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma in particolare cerca Credence, l’Obscuriale miracolosamente scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, è sulle tracce del ragazzo, per conto di Albus Silente.

Iris – Poliziotti fuori, due poliziotti ed un gangster collezionista di cimeli sono sulle tracce di una preziosa figurina di baseball.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – MascterChef Italia, lo chef Giorgio Locatelli si unisce a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I migliori cuochi amatoriali presentano il loro piatto per poter entrare nella cucina di Masterchef.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Ti presento Sofia, Il negoziante di strumenti musicali Gabriele è un ex rocker, divorziato e papà della piccola Sofia. Tutti i suoi amici si danno da fare per trovargli una nuova compagna, ma lui si brucia ogni possibilità parlando sempre della figlioletta ad ogni appuntamento. Finché un giorno incontra Mara, un’amica di vecchia data che è diventata un’importante fotografa. Di lei s’innamora veramente, così tanto da nascondere l’esistenza di Sofia perché di bambini, Mara non vuol neanche sentirne parlare…

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto Mara Venier)