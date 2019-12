Ascolti tv analisi 18 dicembre: Bocci supera Boni e Sciarelli. Chiambretti dietro Vespa con Piersilvio

In access I Soliti Ignoti fa un picco da 6,7 milioni alle 21.36. Rai1 è rimasta in testa fino alle 22.10, poi Canale 5 è prevalsa fino alle 23.20, cedendo il comando all’ammiraglia rivale durante i break. Terminata la docufiction con Boni, Bocci e Sciarelli hanno corso appaiati, coprendo Bruno Vespa (e Luigi Di Maio) fino a mezzanotte.

Ascolti, seconda serata: Dalle 24.10 in poi è passato in testa Porta a Porta, con #CR4 molto vitale appena dietro.

Quasi pari tra le ammiraglie

Un pareggio, si potrebbe dire, tra le ammiraglie, con una leggera prevalenza di quella commerciale il 18 di dicembre. Sulla tv pubblica la seconda docufiction di questo periodo, quella dedicata a Giorgio Ambrosoli, Il prezzo del coraggio, con Alessio Boni protagonista si è fermata a 2,477 milioni e l’11,94%, ma non si può considerare un risultato inatteso. Il dodici di dicembre sempre su Rai1 Io Ricordo Piazza Fontana, costruita alla stessa maniera, era infatti arrivata a 2,4 milioni di spettatori e il 10,5%. Dall’altra parte della barricata, oltre tutto, ieri c’era un altro prodotto di buona televisione. Su Canale 5, infatti, il programma evento realizzato da RTI con RealLife Television e Vatican Media, Viaggio nella Grande Bellezza-Il Vaticano con Cesare Bocci in versione maieutica, ha avuto 2,326 milioni e il 12,4%. Le due proposte hanno corso sostanzialmente alla pari; quando sono state in onda contemporaneamente però, tra le 21.48 e le 23.26, Boni ha conseguito 2,475 milioni e l’11,94%, mentre Bocci, in vantaggio, si è attestato a 2,535 milioni e il 12,23%.

Sciarelli lotta con Bocci prima di mezzanotte

Dietro le ammiraglie sono arrivate – come sette giorni prima – Rai 3 (Chi l’ha visto? 2,099 milioni di spettatori e 10,7%) e Rai2 (Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni, 1,491 milioni di spettatori e 7,04% di share). La commedia di Salemme è calata di sette decimali, e così qualcosa dietro hanno guadagnato Italia 1 (con il film Il Settimo Figlio a 1,366 milioni di spettatori e 6,14% di share) e Rete4.

Chiambretti gioca con Tiki Taka e GfVIP e va forte in nottata

Piero Chiambretti, del resto ha proposto una puntata particolarmente effervescente del suo show. Proponendo Wanda Nara, una passaggio a sorpresa di Piersilvio Berlusconi, e con Alfonso Signorini che ha fatto un toto GFVIP annunciando la presenza nella casa di Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza, e non escludendo la ‘reclusione’ di Roberto Giacobbo, Barbara Alberti e altri famosi immortalati in foto nella scenografia, #CR4 La Repubblica delle donne ha conquistato 873mila e 5,21% di share tra le 21.28 e le 24.50.

Quattro ore in Piazza, 4,2% i fedeli di Giletti

Molto più lungo è andato a Mezzojuso in piazza Massimo Giletti. Speciale Non è L’Arena- con il conduttore, le sorelle Napoli e Nunzia De Girolamo a confronto con sindaco e paesani, ha avuto 583mila spettatori e il 4,2% dalle 21.25 alle 25.59. Giletti è stato al 5% circa fino alle 22.00, poi la ripetitività della scena e della dinamica drammatica ha selezionato e scremato i fedeli.

Amadeus, Boni, Bocci, Sciarelli, Vespa si passano il testimone della leadership

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access I Soliti Ignoti facciano il picco da 6,7 milioni circa ed il 26,8% alle 21.36 con Striscia la Notizia a 4,8 mln alle 21.28. Rai1 è rimasta in testa fino alle 22.10, poi è passata davanti Canale 5 fino alle 23.20, cedendo il comando all’ammiraglia rivale durante i break. Terminata la docufiction con Boni, Bocci e Sciarelli hanno corso appaiati, ‘coprendo’ Bruno Vespa (e Luigi Di Maio) fino alle 24.10. Poi è passato in testa Porta a Porta, con #CR4 molto vitale appena dietro.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento dello show di Rete4)