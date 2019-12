Ascolti Tv 18 dicembre tutti i dati: Giorgio Ambrosoli 2,4 milioni (11,8%), Viaggio nella grande bellezza 2,3 (12,4%), Sciarelli 2,1, Salemme 1,5

Su Rai1 ascolti Giorgio Ambrosoli-Il prezzo del coraggio 2,477 milioni e 11,9%. Su Canale5 Viaggio nella Grande Bellezza-Il Vaticano 2,326 milioni e 12,4%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2,099 milioni e 10,7%. Su Rai2 Sogni e bisogni 1,491 milioni e 7%. Su Italia1 Il settimo figlio 1,366 milioni e 6,1%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle donne 873mila e 5,2%. Su La7 Speciale Non è L’Arena- In piazza a Mezzojuso 583mila e 4,2%.

Ascolti, sovrapposizione: tra le 21.48 e le 23.26 la docufiction di Rai1 a 2,475 milioni e 11,94%, la serata evento di Canale 5 a 2,535 milioni e 12,23

Il contesto: la docufiction su Giorgio Ambrosoli, Cesare Bocci come Alberto Angela, la seconda commedia live di Salemme, Sciarelli, Chiambretti, Giletti in piazza a Mezzojuso, un film fantasy.

Tante novità nonostante il periodo di Strenne mercoledì 18 dicembre. Su Rai1 c’era la docufiction dedicata a Giorgio Ambrosoli e Canale 5 rispondeva con il battesimo di Viaggio nella Grande Bellezza-Il Vaticano con Cesare Bocci in veste di narratore. Su Rai2 c’era Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni, la seconda commedia per la tv di Vincenzo Salemme, mentre su Italia1 andava in onda il film Il settimo figlio. Sulla terza rete c’era la nuova puntata stagionale di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione, mentre su Rete 4 c’era la nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne con Piero Chiambretti che ha intercettato Piersilvio Berlusconi e si è fatto svelare da Alfonso Signorini i nomi di tre personaggi che saranno nella casa del Grande Fratello Vip (Antonella Elia, Michele Cucuzza e Adriana Volpe). Su La7 c’era Speciale Non è L’Arena- In piazza a Mezzojuso, con Massimo Giletti e le sorelle Napoli in primo piano.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Rai1 avanti per ascolti, Canale 5 per share e in sovrapposizione. Dietro vicinissima Sciarelli, più staccato Salemme

Su Rai Uno la docufiction Giorgio Ambrosoli-Il prezzo del coraggio, con Alessio Boni e Dajana Roncione nel cast, tante testimonianze e filmati d’epoca, ha riscosso 2,477 milioni di spettatori ed 11,7% di share dalle 21.48 alle 23.26. In seconda serata Porta a Porta con Bruno Vespa alla conduzione e Luigi Di Maio ospite, 1,016 milioni e 7,74% e 682mila e 9%.

Su Canale 5 la serata evento realizzata da RTI, in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, e la regia di Roberto Burchielli, Viaggio nella Grande Bellezza-Il Vaticano con Cesare Bocci in veste di visitatore e narratore alla maniera di Alberto Angela, ha avuto 2,326 milioni e il 12,4% dalle 21.43 alle 24.03; quindi per X-Style, 445mila e 5,88%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione, 2,099 milioni di spettatori e 10,7%, dopo l’apertura a 1,437 milione e 5,81%. Quindi per Linea Notte, 563mila e 7,25%.

Il teatro batte il film fantasy

Su Rai2 Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni, la seconda commedia per la tv di Vincenzo Salemme, con le cast teatrale Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo, 1,491 milioni di spettatori e 7,04% di share. Quindi per Ll’arte d’’o Sole 442mila e 5,3%.

Su Italia1 per la pellicola fantasy Il Settimo Figlio, con Julianne Moore, Jeff Bridges, Kit Harington, Ben Barnes, 1,366 milioni di spettatori e 6,14% di share. Quindi per Il re scorpione, 551mila e 5,76%.

Bene Chiambretti dopo mezzanotte. Giletti oltre 4 ore in piazza

Su Rete 4 per la nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti alla conduzione, nello staff di base Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Lory Del Santo, Massimo Lopez, Maria Vittoria Longhitano, Antonella Elia, Vittorio Feltri, Alfonso Signorini, Katia Follesa e Rosalia Porcaro e tra gli ospiti Wanda Nara, Michela Vittoria Brambilla, Red Ronnie e Gianfranco Vissani, 873mila e 5,21% di share tra le 21.28 e le 24.50; quindi per C’era una volta il musicarello, 183mila e 4,13%.

Su La7 per Speciale Non è L’Arena- In piazza a Mezzojuso, con Massimo Giletti, e le sorelle Napoli a confronto con sindaco e paesani della cittadina, 583mila spettatori e 4,2% dalle 21.25 alle 25.59 per quasi quattro ore e mezza di trasmissione. Quindi per TgLa7 Notte, 151mila e 1,94%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna prevale



Su Rai 1 per L’Eredità a 3,2 milioni e 20,1% e poi 4,756 milioni ed il 24,34%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,2 milioni e 14,3% e 3,052 milioni e 16,1%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 1,970 milioni e 11,1%; per il Tgr 2,365 milioni e 11,55%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 964mila e 4,49%.

Alle 20 questi gli ascolti:tg1 avanti 4 punti e mezzo



Per il Tg1 4,638 milioni di spettatori ed il 20,72%. Su Canale 5 per il Tg5 3,686 milioni e 16,3% di share. Su La7 TGLa7, 1,1 milioni di spettatori e 4,88%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus super



Su Rai1 per I soliti ignoti 5,525 milioni e 22,24% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 3,991 milioni e 16,1% di share dalle 20.46 alle 21.39. Su Rai Due per il Tg2 1,257 milioni e 5,2%; per il Tg2Post con Manuela Moreno alla conduzione e Maria Stella Gelmini, Massimo D’Amore e Claudio Cerasa tra gli ospiti, 718mila e 2,88%; su Rai3 per Non ho l’età 1,122 milioni e 4,77% di share, quindi per Un posto al sole 1,783 milioni e 7,2%. Su Rete 4 per Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione, e Giorgia Meloni, Mario Sechi e Alessandro Plateroti tra gli ospiti, 1,237 milioni spettatori e 5,15% di share e 1,191 milioni e 4,77%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Annalisa Cuzzocrea, Gianrico Carofiglio, Paola Tommasi, Nicola Piovani tra gli ospiti, 1,539 milioni e il 6,22%.

