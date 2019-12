Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 19 dicembre 2019

I programmi di prima serata in tv di giovedì 19 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – Sanremo Giovani, In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, una serata dedicata alla fase finale della selezione degli 8 artisti che sar anno i protagonisti della gara dei Giovani al ”70° Festival della Canzone Italiana”.

Rai 2 – Principe azzurro cercasi, Mia, erede al trono del Principato di Genovia, si è laureata ed è pronta per fare la principessa. Le leggi del Principato, però, le impongono di sposarsi per poter diventare regina…

Rai 3 – La ragazza del treno, tutte le mattine Rachel Watson prende lo stesso treno e, tutte le mattine, osserva allo stesso orario la vita di una coppia che fa colazione su una terrazza. Ai suoi occhi la loro vita appare perfetta e amorevole, a differenza della sua. Ma, un giorno, proprio spiando dal finestrino, Rachel diventa testimone di qualcosa di sconvolgente. Tratto dal romanzo di Paula Hawkins.

Rai Movie – Big Daddy, New York City, terzo millennio. Sonny, diplomato in legge, vive di rendita in un bellissimo loft. Per far colpo su Corinne si improvvisa padre adottivo del piccolo Julian, ma non tutto andrà per il verso giusto.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, diretto e interpretato dal premio Oscar R. Crowe, al suo esordio da regista. La storia di un viaggio di speranza, d’amore e di riconciliazione.

Canale 5 – Al Together Now, un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Italia 1 – Insurgent, secondo capitolo della trilogia dei romanzi di Veronica Roth. Tris e Quattro cercano alleati per la lotta alla leader degli Eruditi.

Iris – Il texano dagli occhi di ghiaccio, Jesey Wales attraversa il Paese da Est a Ovest per ritrovare e giustiziare chi ha distrutto i suoi cari.

Premium Cinema – Geostorm, Jake Lawson è uno scienziato con lo spirito di avventura di un esploratore. A lui viene affidata la guida del Dutch Boy, una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche del pianeta Terra e impedisce l’avvento di quegli ecodisastri. Ma Jake è indisciplinato e non sa mordersi la lingua quando i politici gli chiedono conto delle sue azioni. Suo fratello minore Max invece è un politico nato, e quando Jake viene destituito dal suo ruolo di comandante spaziale è Max a presiedere la transizione.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Revenant, il pioniere Hugh Glass, durante una spedizione con un gruppo di cacciatori nell’inesplorato e selvaggio territorio del Nord Dakota, alla ricerca di pelli e pellicce, viene brutalmente attaccato da un orso grizzly. Abbandonato al suo destino di morte dai membri della sua squadra, Hugh, incredibilmente, non muore, lottando tenacemente per la sopravvivenza. Resistendo a un dolore inimmaginabile e alla sofferenza per il tradimento del suo amico John Fitzgerald, sostenuto da una forza di volontà ferrea e dall’amore per la propria famiglia, Hugh affronta un rigidissimo inverno e vive un’avventura epica nel tentativo incessante di vivere ad ogni costo e trovare redenzione, mentre in cuor suo cova il desiderio di vendetta…

Nove – Fratelli d’Italia, formato da tre episodi: Cesare (protagonista Christian de Sica); Roberto (Jerry Calà) e Carlo (Massimo Boldi). Nel primo, per un equivoco un semplice commesso si trova ospite di un lussuoso yacht per conquistare ragazza della società bene; nel secondo un uomo scommette di portarsi a letto la moglie del capo; nel terzo un ultrà milanista capita in un covo di romanisti sfegatati. A tenere insieme i tre episodi un’auto d’epoca, presa a noleggio dai vari personaggi.

Sky Cinema 1 – Gamer, in un futuro non troppo lontano il produttore di videogames Ken Castle ha ottenuto un grande successo con “Society”. Un videogioco un gioco in cui si può ordinare a distanza a un essere umano, dietro compenso, di vivere una vita che obbedisce agli ordini del soggetto pagante. Castle realizza poi “Slayer”, un altro videogioco che permette di controllare la mente di detenuti condannati a morte che si sfidano in combattimenti all’ultimo sangue. Kable deve vincere altri 3 incontri per ottenere la libertà…

Fox – American Horror Story, torna la serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards, questa volta con un incubo ambientato durante il campeggio di cinque ragazzi nell’estate del 1984.

(Nella foto All Together Now)