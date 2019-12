Ascolti 17 dicembre 2019 digital e pay: ok Antonino che laurea Marzullo. Boom Paramount Network

Altri ascolti pay: su SkyCinemaUno The Bourne Ultimatum 82mila e 0,4%. Su Fox Life 911 a 92mila e 0,4%.

Ascolti non indirizzati sul calcio martedì 17 dicembre, senza la Champions League in griglia pay. Da registrare ieri su SkyUno che Antonino Chef Academy ha conquistato 184mila spettatori di flusso e lo 0,8% di share con la finale del programma che ha eletto campione Davide Marzullo. Su SkyCinemaUno The Bourne Ultimatum ha ottenuto 82mila spettatori e 0,4%. Su Fox Life 911 a 92mila e 0,4%.

In prime time le native digital free: vince Paramount con un titolo cult, va forte La5 e batte RaiMovie

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Paramount Network La Spada nella Roccia convince 764mila spettatori con il 3,1%. Su La5 Sapore di Natale ha prodotto a 461mila spettatori e 1,9%. Su Rai Movie Qualunquemente 435mila e 1,8%. Su Iris Tomahawk scure di guerra 420mila spettatori e 1,7%. Su Nove Shooter ha conquistato 394mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 Il Natale di Grace ha avuto 348mila spettatori e 2% di share. Su Rai4 Pathfinder La leggenda del… 290mila spettatori e 1,2%. Su 20 Inception ha attratto 271mila spettatori con l’1,4%. Su Rai5 Gli invisibili ha totalizzato 255mila spettatori e 1,1%. Su Top Crime Chicago P.D. ha prodotto a 213mila spettatori e 0,9%. Su Rai Premium 20 anni che siamo italiani ha conseguito 211mila spettatori e 1%. Su Real Time Primo appuntamento ha conquistato 184mila spettatori e 0,7%.

In access questi gli ascolti.

Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 428mila spettatori con l’1,7%. Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 627mila spettatori con 2,5%. Su La5 Uomini e Donne a 693mila spettatori e 2,8%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti a 336mila spettatori e 1,4%.

Nel preserale questi gli ascolti.

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 386mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Antonino Chef Academy)