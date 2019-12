Oggi in edicola: e se Antonella Clerici andasse a Mediaset alla corte di De Filippi?

L’addio alla Rai è vicino: la Clerici è perfetta per Amici Vip su Canale5

Vero Tv, pagina 6, di Cristian Betti.

Una chiusa sibillina che lascia intuire come la conduttrice potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi, seppur dolorosa, di divorziare da mamma Rai. Di recente la Clerici, il cui contratto con la Tv di Stato scadrà a giugno 2020, ha ribadito che la Rai resta la sua prima scelta, perché sinonimo per lei di casa, di famiglia, dal lontano 1986 (salvo una breve fuga a Mediaset nel 2000). Eppure c’è chi dice che se la tv di Stato non mostrasse nei fatti di tenere ancora tanto a una delle sue figlie predilette, lei potrebbe decidere di fare le valigie e approdare altrove.

Già nell’intervista al Corriere di questa estate, Antonella non aveva nascosto di essere una professionista assai corteggiata da altri network: “In tanti mi hanno cercata, ma non faccio nomi. Mi ha fatto molto piacere, come quando stai con un fidanzato che non ti guarda più e incontri persone che ti fanno un sacco di complimenti”.

Ecco allora che lo speciale Telethon Festa di Natale, trasmesso da Rai1 sabato scorso, e la sua partecipazione in qualità di giurata a Sanremo Giovani giovedì 19, potrebbero essere gli ultimi impegni di Antonella in Rai, a meno di un clamoroso ribaltone dell’ultimo minuto. Voci di corridoio, infatti, sussurrano che un eventuale cambio di direttore alla guida di Rai1 potrebbe riportare Antonella addirittura al timone de La prova del cuoco, ipotesi peraltro smentita più volte dalla stessa Clerici.

E se andasse a Mediaset?

E così Antonella questa volta potrebbe decidere di abbandonare la sua famiglia televisiva per affrontare un nuovo inizio altrove. Chissà, magari a Mediaset e proprio insieme con Maria De Filippi. Le due sono legate da un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Così come successo con Mara Venier prima e Simona Ventura poi, la De Filippi potrebbe puntare su Antonella e offrirle la possibilità di un meritato riscatto televisivo.

Alla guida di una versione riveduta e corretta di Amici Celebrities? O al timone di Temptation Island Vip? D’altra parte, la Clerici sia di talent che di programmi dedicati ai sentimenti è un’esperta, una garanzia. E allora, tra le grandi manovre della Tv che vedremo l’addio di Antonella alla Rai potrebbe rappresentare la più clamorosa novità dei palinsesti del 2020.

(Nella foto Antonella Clerici)