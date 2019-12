Acconciature stravaganti e divertimento: su Dplay Plus e Real Time torna Federico Fashion Style

Federico Fashion Style torna con i primi dieci episodi inediti della terza stagione de Il salone delle meraviglie, disponibili in anteprima dal 17 dicembre in esclusiva solo su DPLAY PLUS. Da gennaio sarà su Real Time.

Il salone delle meraviglie è giunto alla terza stagione

Dopo il riscontro delle prime due stagioni e dopo essere diventato uno dei personaggi tv più seguiti sui social, Federico Fashion Style torna con i primi dieci episodi inediti della terza stagione de Il salone delle meraviglie, disponibili in anteprima dal 17 dicembre in esclusiva solo su DPLAY PLUS, la piattaforma OTT pay di Discovery Italia.

La serie arriverà poi dal 7 gennaio alle 22.30 su Real Time (canale 31).

Ha conquistato Milano col suo nuovo salone, ha festeggiato oltre dieci anni di carriera nel suo salone di Anzio. Federico Fashion Style torna davanti alle telecamere: in questa nuova stagione, tra clienti e pailettati eventi mondani, le telecamere seguiranno il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, alle prese con elaborate acconciature. Federico non trascurerà le clienti di tutti i giorni, alle quali donerà pieghe stilose e coccole.

Parrucchiere e intrattenitore

Federico ha eliminato tutti gli orologi dalle pareti per far dimenticare per qualche ora lo scorrere del tempo e ha fatto sparire le riviste perché all’interno dei suoi saloni, dice lui, succede sempre qualcosa di stravagante, quasi uno spettacolo nel quale gli attori sono lui, il suo staff e la sua clientela. Ha scelto di occuparsi delle sue clienti – che in molti casi diventano sue amiche – a tutto tondo, con due obiettivi: il primo è fare in modo che si rilassino, dimenticando lo stress della vita “fuori”. Il secondo è offrire loro un’acconciatura, come si dice nello slang modaiolo, pazzesca. La terza stagione comincia con Il Salone di Anzio in pieno fermento. Dopo la pausa, Federico ha deciso di rinnovarne molti aspetti: lo staff si è arricchito di nuovi collaboratori, gli arredi sono cambiati. Ci sono nuove postazioni e un inedito settore lavaggi. Fra le novità c’è anche un ufficio, destinato all’amministrazione e al centralino.

(nella foto Federico Fashion Style)