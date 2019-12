Ascolti tv 16 dicembre digital e pay: Cagliari-Lazio 3,2%, sorteggi coppe 1,9% (Champions) e 1,4% (Europa League). Meredith Grey a processo 0,9%

Ascolti serie tv: Su Fox Life Grey’s Anatomy con l’episodio 8 a 207mila e lo 0,8%. Su Fox La guerra dei mondi 74mila e 0,3%.

Cinema e serie, ma anche il calcio pay tra le opzioni alternative alle generaliste più accese di lunedì 16 dicembre. Su Sky Cagliari-Lazio terminata 1-2 ha ottenuto 820mila spettatori e il 3,22%.

Ascolti tv sulle pay oltre al calcio

Su SkyCinemaUno The vanishing- Il mistero del faro ha raccolto 145mila spettatori e lo 0,6%. Su Fox Life Grey’s Anatomy con l’episodio 8 ha totalizzato 207mila spettatori e lo 0,8%. Su Fox La guerra dei mondi a 74mila e 0,3%. Su Sky i sorteggi della Champions League a 185mila e 1,9% e quelli dell’Europa League a 203mila e 1,4%.

Ascolti tv digital free: vince Tv8 su La5

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Spectre a quota 565mila spettatori con 2,8%. Su La5 Il miracolo di Natale di Maggie 545mila spettatori con il 2,2%. Su Iris Out of sight 473mila e 2,1%. Su Rai4 Underworld- Il risveglio a 453mila e 1,8%. Su Nove Pizza Hero a 350mila spettatori e 1,4%. Su Real Time Vite al limite a 293mila e 1,2%. Su 20 Assassins a 281mila spettatori e 1,3%. Su RaiMovie La vera storia di Jessie James a 275mila e 1,1%. Su RaiSport Serie C 127mila e 0,5%.

Ascolti tv access

Su Tv8 Guess My Age 649mila spettatori con 2,5%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 519mila spettatori con il 2%.

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia a 481mila spettatori e 2,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Cagliari-Lazio)