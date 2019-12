Ascolti Tv 16 dicembre tutti i dati: Ognuno è perfetto 4,6 milioni, Live (13,1%) e Report (8,9%) 2, Pan e Battista 1,2

Su Rai1 ascolti Ognuno è perfetto 4,6 milioni e 20,7%. Su Canale 5 Live non è la D’Urso 2,080 mln e 13,1%. Su Rai3 Report 2,072 mln e 8,9%. Su Italia1 Pan Viaggio sull’isola che non c’è 1,271 milioni e 5,5%. Su Rai2 Natale a casa Battista 1,269 mln e 5,6%. Su Rete4 Quarta Repubblica 979mila e 5,4%. Su La7 Grey’s Anatomy 570mila e 2,5%.

Ascolti tv, dinamiche: Ognuno è perfetto parte bene e doppia Live, pari tra Rai2 e Italia1, Ranucci doppia Porro

Il contesto: il primo appuntamento con Ognuno è perfetto contro Barbara D’Urso, la comicità di Maurizio Battista contro Pan-Viaggio sull’isola che non c’è, Report, Nicola Porro, Grey’s Anatomy 15.

Una fiction inedita e attesa nella serata tv di lunedì 16 dicembre, con una divertente Cagliari- Lazio in posticipo su Sky (818mila e 3,2%) a sparigliare un po’ le carte. Su Rai1 c’era la prima puntata di Ognuno è perfetto alle prese con Live Non è la D’Urso (Giampiero Mughini contro Alba Parietti, ma anche Antonella Elia a confronto con Taylor Mega nel ricco menù) in onda su Canale 5. Su Rai2 c’era l’one man show Natale a casa Battista, mentre su Italia 1 andava in onda il fantasy Pan-Viaggio sull’isola che non c’è. Il confronto tra i programmi di approfondimento chiamava in causa sulla terza rete la nuova puntata di Report, che si occupava di pesca, pacchi regalo, Venezia, mentre su Rete4 c’era una puntata di Quarta Repubblica ad ampio spettro di argomenti e ospiti. Su La7, infine, c’era il telefilm cult Grey’s Anatomy15 a completare la programmazione. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

Ascolti tv graduatoria: Ognuno è perfetto, D’Urso, Report, Jackman, Battista, Porro arrivano nell’ordine

Su Rai Uno Ognuno è perfetto, la nuova fiction che racconta la vita di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down e dei loro parenti, con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Piera degli Esposti, Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi ha riscosso 4,6 milioni di spettatori ed il 20,7% di share (tre punti in più de I Medici). In seconda serata Frontiere, con alla conduzione Franco Di Mare, ha conseguito 985mila e 9,05%.

Su Canale 5 Live Non è La D’Urso con Barbara D’Urso alla conduzione, con tra gli ospiti Alba Parietti, Giampiero Mughini, Diletta Leotta, Sandra Milo, Paola Caruso e Moreno Merlo, Sergio Vessicchio, Taylor Mega, Alessandra Mussolini, Alda D’Eusanio, Enrica Bonaccorti, Simona Izzo, Paolo Brosio, Mary Rider, Carmelo Abbate, Simone Coccia, Erminia, Paolo Mari, Paolo Colloricchio e Violeta, Vladimir Luxuria, Costantino Della Gherardesca, 2,080 milioni e 13,1% (in crescita di due decimali) dalle 21.43 alle 25.19. E poi per Tg5 Notte 449mila e 12,05%.

Su Rai Tre, per la trasmissione Report, con Sigfrido Ranucci alla conduzione e pesca, Venezia, palestre e pacchi regalo tra i temi delle inchieste, 2,072 milioni di spettatori e 8,9% di share (in crescita di trecentomila spettatori e oltre un punto e mezzo) dopo la presentazione a 1,355 milioni di spettatori e il 5,15%. Quindi per Che ci faccio io qui, 1,072 milioni e 7,46%. Per Linea Notte 512mila e 6,63%.

Su Italia 1 per il film Pan-Viaggio sull’isola che non c’è, con Hugh Jackman, Levi Miller, Jimmy Vee, Garrett Hedlund, 1,271 milioni e 5,5% di share; per Outlander-L’ultimo Vichingo 483mila e 7,6%.

Su Rai2 per Natale a casa Battista con Maurizio Battista a monologare in teatro con qualche ospite, 1,269 milioni di spettatori e 5,6%. Quindi per Stramaledetti amici miei, con il the best of dello show, 390mila e 4,2%.

Su Rete 4 per Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione e tra gli ospiti e gli intervistati Carlo Calenda, Antonio Di Pietro, Lucia Borgonzoni, Riccardo Magi, Alan Friedman, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Luca Telese, Luisella Costamagna e Daniele Capezzone, Gennaro Sangiuliano, Guido Crosetto, Antonio Socci, Stefano Zecchi, 979mila spettatori e 5,4% di share dalle 21.30 alle 24.48 dopo la presentazione a 940mila e 3,58%.

Su La7 per il telefilm Grey’s Anatomy15, i due episodi a 570mila spettatori e 2,5%. Quindi per Perception 276mila e 2% e 155mila e 1,93%.

Ascolti tv preserale: Insinna stacca Conto alla rovescia

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,715 milioni e 22,57% e poi 5,395 milioni ed il 26,94%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,178 milioni e 13,9% e 3,256 milioni e 16,82%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 917mila e 4,15%. Su Rai3 Tg3 a 2,351milioni e 12,97%; TgR 2,888 milioni e 13,83%.

Per il Tg1 5,475 milioni di spettatori ed il 23,76%. Su Canale 5 per il Tg5 4,299 milioni e 18,44% di share. Su La7 TGLa7, 1,450 milioni di spettatori e 6,24%

Ascolti tv access prime time: Amadeus a 5,5 milioni, Striscia 4,4, Gruber 1,6, Palombelli 1,350

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,561 milioni e 21,35% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,449 milioni e 17,1% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,179 milioni e 4,7%; per il Tg2Post con alla conduzione Manuela Moreno e tra gli ospiti Salvatore Sica, Pietro Senaldi e Pietro De Leo, 703mila e 2,69%; su Rai3 per Rai Parlamento 937mila e 3,89%, per Un posto al sole 1,7 milioni e 6,61%. Su Rete 4 per Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione, Vittorio Feltri, Tommaso Labate, Nicola Porro, Claudio Velardi, Bruno Pizzul tra gli ospiti, 1,456 milioni spettatori e 5,9% di share e 1,272 milioni e 4,9%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e con tra gli ospiti Carlo Calenda, Andrea Scanzi e Massimo Franco, 1,641 milioni e 6,4%.

Emanuele Bruno

(In apertura Ognuno è perfetto ieri su Rai1)